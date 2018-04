Luc Donckerwolke tekent voor Bentley

Door: AUTO55

Bentley, het Britse prestigemerk dat deel uitmaakt van de grote Volkswagen familie, krijgt een Belg als chef-ontwerper. Niet dat ze die nog niet hadden, want op deze prominente stoel zat Dirk Van Braeckel. Maar die krijgt een groter bureau bij het overkoepelende VW Design, en dus mag Donckerwolke hem vervangen. Volkswagen moet dan natuurlijk wel op zoek naar een nieuwe tekenbaas voor Seat, want daar komt Donckerwolke immers vandaan, nadat hij eerder al bij Lamborghini, Skoda en Audi op de loonlijst stond. Ook die merken zijn overigens allemaal familie van elkaar, dus in wezen blijft de ontwerper van onder meer de Audi A2 en de Lamborghini Gallardo gewoon bij dezelfde werkgever ontvangen. Benieuwd wat Luc's typisch scherpe, opgeruimde pennentrekkerij teweeg zal brengen bij het statige Bentley? Wij alleszins wel.