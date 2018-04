Smart kijkt naar boven met Forstars

Door: TB

Ah, een nachtje doorbrengen in de Lichtstad onder een sprankelende sterrenhemel, het leven kan soms toch mooi zijn. Als je er kan zien tenminste, met al die lichtvervuiling, en dan is het niet eens zo evident om deze natuurpracht te aanschouwen wanneer je in een wagen zit vastgegord. Los van het feit of naar boven turen veilig is of niet, ziet Smart toch graten in een volledig glazen dak voor zijn nieuwste concept, de Forstars, die het eind deze maand in de Franse hoofdstad voorstelt. Het elektrische karretje, dat zijn pijlen richt op hippe stadsbewoners, deugt niet alleen om naar de sterren te kijken natuurlijk. Dat wil zeggen, in de motorkap zit weliswaar een videoprojector ingebouwd, die je middels je smartphone de opdracht kan geven om de sterren van het witte doek te projecteren op eender welke grijze of witte achtergrond. Kwestie van steeds je eigen drive-in mee te hebben. Een naam met een dubbele lading dus.

Maar er kan ook mee gereden worden. De tweezitter heeft aardig wat laadruimte en wordt aangedreven door een 60kW sterke elektromotor. Deze wordt gevoed door een set lithium-ion batterijen met een capaciteit van 17,6 kWh en die kan je uiteraard gewoon thuis opladen. Met de smartphone kan je de Forstars op afstand beheren, en onder meer het interieur reeds op de gewenste temperatuur brengen. Daarnaast fungeert het kleinnood ook als achteruitkijkspiegel, als hij in de daartoe voorziene houder wordt geklapt. Ander handigheidje is onder meer het afneembare canvas op de stoelen, wat toelaat lange goederen te laden doorheen de stoelen heen. Het concept is in hoge mate gebaseerd op de Smart For Us, meet 2470mm in de lengte en noteert een spoorbreedte van 1475mm voor en achter. Een blik werpen op deze ster? Dat kan hier.