Mini Paceman lekt uit

De conceptcar konden we in 2010 bewonderen en de productie het jaar erop bevestigen. Onlangs kwamen ook de eerste officiële testfoto's in onze mailbox terecht. Vandaag is er alweer nieuw beeldmateriaal opgedoken, zij het van een mindere kwwaliteit. Toch kunnen we uit de foto's concluderen dat de Paceman klaar is voor verkoop. Hij deelt z'n basis met de Countryman maar zou wel lichtjes duurder uitkomen. Onder de kap komen we naar alle waarschijnlijk dus ook dezelfde centrales tegen, met vermogens van 98 tot 218pk. Meer informatie heb je nog van ons te goed. De Paceman zal zich tijdens het nakende autosalon van Parijs in volle glorie laten zien.