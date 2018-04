CB Catfish was ooit Mazda MX-5

Door: BV

Voor wie hele nachten wakker ligt van een extreme sportwagen op basis van de Mazda MX-5 hebben we goed nieuws. Je kan je therapeut zeggen dat je niet de enige bent. Een Amerikaans bedrijfje dat Bauer Limited Production heet, maakt de visie overigens realiteit. Het zal op de SEMA Autoshow in Las Vegas de CB (van Cord Bauer) Catfish voorstellen. En terwijl bedrijven graag pochen met de miljoenen aan onderzoek en ontwikkeling die hun nieuwste creatie vertegenwoordigt, gooit CB het over een andere boeg. De Mazda MX-5 die als donorauto diende voor de ontwikkeling van het eerste prototype, koste nauwelijks meer dan € 600.

Wie er daarom meteen van uitgaat dat de Catfish ook voor een appel en een ei op de kop te tikken zal zijn, is er wellicht aan voor de moeite. Bauer houdt immers niet zo veel over van de MX-5. Eigenlijk worden alleen de motor, versnellingsbak, aandrijflijn, stuurinrichting en de voor- en achterophanging gebruikt. Het interieur, complete koetswerk, dakconstructie en zelfs het chassis keilen de Amerikanen overboord. Allemaal decadent zwaar. Het eindresultaat weegt niet meer dan 680kg. Dat is meer dan 300kg minder dan de toch al best slanke donor-MX-5. Zelfs met de standaardmotoren moet dat pittige prestaties opleveren. Maar meer sensatie zit er ook nog aan te komen. Daar zorgt de mededeling dat ook een LS2 V8 (van GM) onder de motorkap past.