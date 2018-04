Mazda MX-5 facelift komt naar Europa

Door: AUTO55

Hij was al aangekondigd, maar nu komt hij met zekerheid naar ons toe. En om dat te vieren is er speciaal voor Europa een nieuwe exterieurkleur voorhanden, al blijft het een grijze bedoening. Binnenin zijn er kleine updates doorgevoerd aan de oppervlakken en het stuurwiel.

De technische verbeteringen zijn gering, maar volgens Mazda groot van impact. Door de gaspedaal- en remkarakteristiek te verfijnen zou de MX-5 vloeiender rijden en nog beter te controleren zijn. Als gevolg hiervan verloopt ook de acceleratie gelijkmatiger.

Voor de nieuwe motorkap geldt juist het tegenovergestelde. Die schiet bij de opgefriste MX-5 omhoog zodra het front van de auto in aanraking komt met een voetganger of fietser zodat de impact voor die medeweggebruiker afneemt.