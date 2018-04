Lexus LF-CC warmt op voor nieuwe IS

Door: BV

De huidige generatie van de Lexus IS staat sinds 2005 in de catalogus. Het model werd in 2010 nog opgefrist, maar die ingreep kon niet voorkomen dat de leeftijd op de verkoopsresultaten weegt. Maar er komt beterschap want de Japanners broeden natuurlijk op een opvolger. Op het Autosalon van Parijs staat de LF-CC die al een tip van de sluier licht. Met twee- in plaats van vier deuren en stevig door de dynamische bril bekeken, mag je het showmodel niettemin bekijken als en duidelijke indicatie van de vorm die de derde generatie IS zal aannemen. Een echte Coupé daarvan is overigens evenmin uitgesloten.

De 2,5l grote V6 die met 208pk de huidige instapper (toch aan de benzinezijde) aandrijft, is niet meer. Een viercilinder met hetzelfde slagvolume lost die af. Voor een flinke dosis extra pit, krijgt die in de LF-CC alvast bijstand van een elektromotor. Reken er maar op dat ook de productieversie in ten minste één uitvoering het label hybride opgekleefd krijgt. De prestaties horen pittig te zijn, maar de cijfers die daarbij horen zijn nog niet vrijgegeven.

L-Finesse is nog steeds de religie onder de designers van het Japanse merk. En de door Lexus ontwikkelde stijltaal neemt steeds extremere vormen aan. Dat uit zich hier in drukbelijnde voor- en achterzijdes met agressieve grilles en luchtdoorstroomopeningen en kleine, gerekte lichtunits die zowel voor- als achteraan helemaal uit LEDs zijn opgebouwd. Onderaan de achterbumper prijkt een heuse diffuser en zelfs in de flank zit een windgeleider.