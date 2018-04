McLaren P1 is nieuwe F1

Door: AUTO55

Na de eerste plaagstoot en wat technisch gegis staan we alweer een stapje dichter bij de waarheid achter deze bijna biomechanische creatie. Het in drievoud afgebeelde model is nog niet helemaal gelijk aan het uiteindelijke resultaat, maar de verschillen zouden summier blijven. En wat meer is: deze geestelijke opvolger van de McLaren F1 zou binnen dit en een jaar al in de toonzaal staan blinken, na een acte de présence op het Autosalon van Parijs.

De P1 laat zich verwennen door een dubbel geblazen 3,8l V8 die naar verluidt 800pk en meer in z'n mars heeft. In combinatie met (onder andere?) KERS-remenergierecuperatie zou de beruchte 1.000pk-limiet, opgelegd en inmiddels weer verlegd door de Bugatti Veyron, gevaarlijk dichtbij komen.