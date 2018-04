McLarens nieuwste supersportwagen

Door: AUTO55

Wat je hier ziet is een eerste glimp van McLarens nieuwe wonderproduct ontworpen door Frank Stephenson. De man tekende de nieuwe Mini, maar mag ook de Ferrari 430, Maserati MC12 en Fiat 500 op z'n naam schrijven. Zijn recente creatie wordt op het einde van de maand onthuld en zou de legendarische F1 opvolgen. Momenteel gaat het model onder codenaam P12 schuil, maar daar komt allicht verandering in.

Hij deelt de koolstofvezelstructuur met de MP4-12C en waarschijnlijk ook de krachtbron, zij het in opgevoerde vorm. Verwacht wordt dat de 3,8l V8 minstens 800pk zal ontwikkelen, al behoort een V10 naar verluid ook nog steeds tot de mogelijkheden. Een twaalfcilinder is intussen uitgesloten. Het geleverde geweld wordt via een versnellingsbak met dubbele koppeling naar de achterwielen gedreven, terwijl (standaard) keramische remmen de nodige halt kunnen toeroepen. Een ander gerucht heeft een KERS-klankje, het energierecuperatiesysteem uit de Formule 1 dat een verminderde dorst garandeert en de prestaties bevordert.

De aanwinst zal het opnemen tegen de Ferrari Enzo-opvolger, al wel eens F70 genoemd, en de Porsche 918 Spyder. Daar waar de Britten het bij de F1 het na 100 stuks voor bekeken hielden, wil men van deze jaarlijks 4.000 exemplaren produceren. En we willen er ongetwijfeld allemaal één...