300+ aanpassingen bij facelift Toyota Verso

Door: BV

Toyota heeft het de jongste tijd moeilijk gehad op de Europese markt, maar de Japanse motorgigant is vastbesloten om tegengas te geven. Aan de zijde van de nieuwe Auris en Auris break staat ook een opgefriste Verso. Drie producten die hun troeven uitspelen in het populaire C-segment. De Japanners hebben in dit geval ook gekozen voor een intensieve opfrisbeurt die helemaal door de Europese afdeling van het bedrijf werd geleid. Dat is voor het eerst. In het totaal zijn meer dan 300 onderdelen aangepast. Toyota hoopt dat de in Turkije gebouwde Verso in 2013 zo'n 50.000 klanten ronselt - een marktaandeel van 5%.

Het uiterlijk wordt voortaan getooid door scherpere lijnen en hoekiger lichtunits. Die moeten het product meer karakter geven, terwijl ze meteen ook de familiebanden met de nieuwe Auris aanhalen. Nieuwe bumperschilden werden ook getransplanteerd. Vooral het voorste exemplaar valt op - met een grote trapeziumvormige grille die de smalle ventilatieopening tussen de koplampen bijstaat. Het achterste exemplaar krijgt nu ook een ingewerkte (nep-) diffuser terwijl de kleur van de achterlichten is aangepast. Extra chroom moet het geheel een meer luxe uitstraling geven. De buitenspiegels ten slotte hebben voortaan niet alleen in de behuizing ingewerkte richtingaanwijzers - ze zijn gelukkig ook wat gekrompen.

Waar je bij een facelift niet onderuit kan, zijn enkele nieuwe koetswerktinten (3 in dit geval) en nieuwe design voor de velgen. Aan de binnenzijde zijn nieuwe stofjes voor de bekleding van het meubilair een must. Maar Toyota ging een stuk verder. De boordplank is nu uitgevoerd in nieuwe, zacht aanvoelende kunststof en de deurpanelen, armsteun en het stuurwiel zijn voortaan bekleed met Nappaleder. Ook hier wordt meer chroom geïnjecteerd - het is er op de versnellingspook, om de wijzerplaten en rond de verluchtingsroosters. Toyota heeft ook de veelvoud aan kleuren en schermen aangepakt. Alle verlichting is nu wit en oranje en gelijk voor alle bedieningselementen. Niet alleen de centraal ingebouwde klokkenwinkel op de boordplank is vernieuwd - ook de bedieningselementen zijn vervangen door modernere exemplaren. Zonder structurele wijzigingen blijft het laadvolume natuurlijk wel hetzelfde. Dat bedraagt nog steeds 155l met 7 personen aan boord, en 440l als 5 plaatsen zijn ingenomen. Het gamma met drie uitrustingsversies blijft behouden, al is Toyota voortaan iets vrijgeviger.

De Verso verlaat de fabriek met één van in het totaal vijf beschikbare motoren. Belangwekkend is een herwerkte 2-liter diesel (126pk, gekoppeld aan een handbediende zesbak) die volgens de fabrikant meer trekkracht levert bij lage omwentelingssnelheden, stiller is en ook nog eens 10gr/km minder CO2 de atmosfeer in blaast. Een 2,2l grote afgeleide is er zowel met een conventionele als met een automatische zesbak en is in het eerste geval 177 en in het tweede geval 150pk sterk.

Wie benzine prefereert kan een 1.6l met 132pk of een 1.8l met 147pk aanstippen. Standaard handgeschakeld maar er is een CVT beschikbaar op de 1.8. Die heeft inmiddels aangeleerd hoe die een conventionele automaat moet na-apen. Technisch is dat onzinnig, maar de Europese consument vind het nu eenmaal raar als de relatie tussen motortoerental en acceleratie onduidelijk is.

Voortaan wordt de Verso met meer laspunten in elkaar gezet. Dat zorgt voor een grotere rigiditeit van het koetswerk. Tegelijk werd de McPherson voorophanging wat bijgesteld en zijn is aan het karakter van de achteras (een vervormbare dwarstraverse) geveild. Ze dienen om de koetswerkbewegingen strakker aan de teugel te houden. Met de elektrische stuurbekrachtiging is ook gerommeld, om een meer dynamisch stuurgevoel te creëren.