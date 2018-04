Cross Country: Volvo V40 met streken

Door: BV

Een stoer aangeklede variant van de in ons land gebouwde Volvo V40 staat al van meet af aan in de sterren geschreven. Op het Autosalon van Parijs debuteert de variant.

Die wordt beschikbaar in het gros van de motorversies, maar zoals tegenwoordig de regel is, moet je niet verwachten dat de aangepaste bumperschilden, grotere velgen, specifieke grille, dakrails of zelfs de beschermplaten onderaan de bumperschilden en zijschorten je terreinwaardigheid ook daadwerkelijk verhogen. Het avontuur zit ‘m vooral tussen de oren. Behalve bij de T5 dan. De absolute gammatopper (met 250pk) is de enige die met vierwielaandrijving beschikbaar wordt.

Het interieur wordt op dezelfde cosmetische wijze opgeleukt - met sierlijsten, badges en specifiek meubilair.