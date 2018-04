McLaren MP4-12C Singapore Edition

Door: AUTO55

Voorlopig moeten we het met dit ene beeld stellen. De MP4-12C Singapore Edition werd gemaakt ter ere van de nachtelijke Grand Prix, die dit weekend plaatsvindt. Deze speciale auto werd gemaakt voor Wearnes Automotives, de plaatselijke importeur van onder meer McLaren. De rode accenten verwijzen naar de F1-bolide en we spotten eveneens een nieuwe voorbumper en luchtrooster boven de wielkasten. Of de V8 ook onder handen werd genomen weten we nog niet. Het wordt dus afwachten tot vrijdag 21 september, want dan maakt deze uitvoering z'n opwachting - in Singapore uiteraard. Volgende week zal McLaren ook haar kersverse P1 voorstellen, 20 jaar na de legendarische F1.