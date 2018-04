Ford Fiesta kent motoren toe

Door: AUTO55

Begin deze maand kwam de opgefriste Fiesta voor een eerste keer piepen, en nu laat deze B-segmenter nog wat verder in z'n kaarten kijken. De kleine viercilinder benzinemotoren met 1,25 en 1,4 liter slagvolume komen niet meer aan bod, en in de plaats krijgen we een atmosferische éénliter die tussen 65 en 80pk naar de voorwielen stuurt. Bovenaan de ladder prijkt een drukgevoede variant voorzien van directe injectie (de bekroonde Ecoboost) die naar keuze 100 of 125pk aflevert. Ford geeft nog geen metingen vrij, maar wil wel kwijt dat het brandstofverbruik en de uitstootcijfers lager liggen dan respectievelijk 4,3l/100km en 100g/km. De toegewezen krachtbron stoot de eerder gebruikte 1,6l van de troon, die het met 5pk minder stelde. Automatisch schakelen kan ook, maar dan ben je aan de 105pk-sterke 1.6 Ti-VCT overgeleverd. Later volgt een snelle ST met een geblazen 1.6 tussen de assen, en die zou liefst 182pk produceren. In dieselvorm herkennen voorlopig enkel de 1.6 TDCi met 95pk, die ook als Econetic ten tonele verschijnt - zo goed voor 3,3l/100km en een CO2-uitstoot van 87g/km.