VW Golf GTI duikt vroegtijdig op

Door: AUTO55

Niet dat we amper tot vanavond konden wachten, maar deze eerste foto's werden ons vroeger dan verwacht toegestuurd. Hoewel het een studiemodel betreft mag je er nu al van uitgaan dat de nieuwe Golf GTI in dezelfde vorm in de toonzaal verschijnt. De verschillen met de conventionele Golf 7 zijn vertrouwd en dus voorspelbaar. Zo blijft het Jacky-ruitpatroon voor de zetels behouden en blijft een golfbalachtige versnellingspook op post. Aan de buitenzijde onderscheidt deze rappe variant zich door een agressieve voorbumper, een diffuser achteraan, rode remklauwen, grote velgen en een uitlaatpijp in beide hoeken. De doorlopende, rode sierstrip die zowel de grille als de koplampen doorkruist is een nieuw element, maar of dit detail ook op het productiemodel zal voorkomen valt nog even af te wachten. Hetzelfde geldt voor wat zich onder de motorkap bevindt. In principe spreken we over een 2.0 TFSI met 220pk en 280Nm trekkracht, die op vraag kan worden opgevoerd tot 230pk en 350Nm, maar bevestiging kregen we nog niet. Het verbruik zou, in geval van, gemiddeld 6,6l/100km bedragen. De Golf GTI maakt z'n opwachting tijdens het Autosalon van Parijs dat vanaf morgen officieel van start gaat. Hou alvast onze site in de gaten voor verdere onthullingen. Bekijk de eerste beelden.