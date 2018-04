Om zeep: de nieuwe Clio RS

Door: BV

Zodra Renault een Clio aan de wereld presenteert, zitten de sportliefhebbers op hete kolen voor de Clio RS. Die wordt door de Renault Sport-afdeling in het Franse Dieppe traditiegetrouw gebaseerd op de meer dociele productieversie, maar ontmanteld en opnieuw geassembleerd met - daar zijn specialisten het zowaar over eens - spectaculaire prestaties tot gevolg. Ditmaal is er echter meer aan de hand...

De nieuwe Clio RS krijgt een 200pk sterke 1.6l turbomotor onder de kap en wordt voor het eerst aangeboden met een automaat met dubbele koppeling. Puristen branden daar nu al een kaarsje voor, maar het zorgt er in elk geval wel voor dat de prestaties erop vooruit gaan. De marketingboys hebben natuurlijk voor schakellepels aan het stuur gewerkt, dus je kan jezelf alvast wijsmaken dat je nog de complete controle hebt.

Natuurlijk is de Clio RS voorzien van een koetswerk waar steroïden zijn ingespoten. Dat is onder meer de bolling van de wielkasten aan te zien. Aan de uiteinden van een breder spoor passen daar standaard 17- en optioneel 18-duimsvelgen in. Er is ook gedacht aan een nieuw radiatorrooster, een dubbele uitlaatpijp die een sportieve klank verspreid, afzonderlijke LED-dagrijlichten en zowel een diffuser als een spoiler. Die eerste levert zo maar eventjes 80% extra neerwaartse druk, de tweede doet er nog eens 20% bovenop. Binnenin wordt rood de nieuwe dominante kleur en vind je voorts een specifiek instrumentarium, sportmeubilair en aluminium pedalen.

De nieuwe viercilinder zestienkleps benzinemotor levert 200pk bij 6.000t/min en houdt al vanaf 1.750t/min 240Nm trekkracht achter de hand. De turbo houdt die spierkracht overigens aan tot 5.600t/min. Traditioneel trekt de RS liefhebbers van puur onversneden rijplezier aan en het valt nog maar af te wachten of die Renault keuze om alleen een automaat met dubbele koppeling aan te bieden, kunnen smaken. En er lijkt nog wel meer aan de hand - zo kan je nu ook kiezen tussen drie verschillende modi, waarvan de snelste niet meer dan 150 milliseconden in beslag neemt. Diezelfde knop moeit zich overigens ook met de stuurinrichting, de stabiliteitscontrole en gevoeligheid van het gaspedaal. Wie dat al erg vindt, mag nu het spuugbakje wel bovenhalen, want onder het schaamlapje dat R-Sound Effect heet kan de Clio RS nu via de luidsprekers aan de binnenzijde het geluid van verschillende motoren na-apen. Net het soort prul waar je je als liefhebber belachelijk mee maakt, maar waar marketingbroeders van op de knieën vallen.

Na een standaard Sportchassis biedt Renault ook weer een Cuponderstel aan dat 15% stugger is. We gaan ervan uit dat de tovenaars bij Renault Sport nagenoeg alles hebben aangepast, maar zoals dat tegenwoordig gaat, zijn de geluidseffecten belangrijker. We komen nog net te weten dat de nieuwe generatie van de RS door grotere remschijven wordt afgestopt. De diameter van 320mm vertegenwoordigt een toename van 8mm ten opzichte van de vorige generatie. De prestaties wil Renault nog niet prijsgeven. Foto's kan je hier bekijken.