Copen? Daihatsu D-R Concept

Door: BV

s="internalLink" title="Daihatsu begin 2013 weg uit Europa" href="/nieuws/15619-daihatsu-begin-2013-weg-uit-europa">Eind dit jaar verdwijnt Daihatsu van de Europese markt. En de compacte maar erg charmante Copen - een tweezittertje met een metalen klapdaken een origineel, guitig lijnenspel - is als sinds 2010 niet meer bij ons te koop. Maar in Japan staat het model al sidns z'n introductie in 2002 onafgebroken in de catalogus. Logisch dus dat vervanging zich opdringt. Dat Daihatsu daar ook hard aan werkt, bewijst deze D-R Concept. Die staat niet op het Autosalon van Parijs (dat dezer dagen het autonieuws domineert), maar werd in Indonesië op een beurs voorgesteld.

De compacte afmetingen van de tweezitter zijn gebleven, maar de atmosferische 1.3l of piekleine 0,7l turbo onder de kap zijn gegaan. Het quasi-productierijpe studie-exemplaar wordt aangedreven door een tweecilinder met amper 600cc. Of de aluminium voorruitomlijsting, de omwisselbare kunstof koetswerkpanelen en de rijkelijk lederaankleding daarvoor aan boord blijven, valt nog te bezien. Ook het LCD-instrumentarium of het aanraakscherm dat nagenoeg alle bedieningsfuncties overneemt, lijken nog futuristisch. Maar met de Japanners weet je nooit.