Bluemotion is meest efficiënte Golf ooit

Door: BV

Toen VW de eerste Bluemotion-versie van de Golf lanceerde in 2007 liet die een verbruik optekenen van 4,5l/100km (119gr/CO2/km). De herwerkte variant in 2009 tikte af op 3,8l/100km (99gr/km). De Bluemotion-editie van de eerder deze maand voorgestelde Golf VII helpt zichzelf nu aan 100km afstand in ruil voor amper 3,2 liter brandstof. Dat komt overeen met niet meer dan 85gr/CO2/km. Het is daarmee niet alleen de meests efficiënte Golf uit de geschiedenis, ook de concurrentie staat er met de mond vol naar te kijken.

De nieuwe zuinige Golf is in theorie in staat om meer dan 1.500km af te leggen op één tank. Een Belg legt jaarlijks gemiddeld zo'n 15.000 kilometer af, wat betekent dat hij - in de veronderstelling dat hij een pluim op het gaspedaal legt, niet eens maandelijks moet stoppen bij de pomp.

De Bluemotion heeft recht op een nieuwe 1.6l dieseleenheid. Die common-rail-centrale van de jongste generatie levert 110pk en tikt af op 250Nm. Trekkracht die er al is vanaf 1.500t/min. En een kniesoor die over de topsnelheid klaagt. Door de lange eindoverbrenging bedraagt die immers 202km/u. Enig minpuntje: wie er één wil moet nog bijna een jaar wachten. Hij gaat pas tegen de zomer van 2013 in de verkoop.