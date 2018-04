Hyundai neemt ix35 op waterstof in productie

Door: BV

Tal van constructeurs, waaronder Mercedes en BMW, experimenteren met waterstof. Maar het is Hyundai dat ze allemaal te snel af is met serieproductie. De Hyundai ix35 wordt de eerste in reeksen gebouwde auto die gebruik maakt van een brandstofcel met waterstof. Al valt het met de aantallen wel mee. Tot en met 2015 mikt het bedrijf op in het totaal 1.000 stuks. Daarna wil het bedrijf het ritme gestaag opvoeren tot 10.000 eenheden per jaar, maar dat is nog verre toekomstmuziek.

De ix35 Fuel Cell start z'n leven als een conventioneel exemplaar en wordt daarna omgebouwd. De waterstof in de tank wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken, die op haar beurt de elektromotor aandrijft die in verbinding staat met de wielen. Meer dan water komt er niet uit de uitlaat. Over een aankoopprijs, die vanzelfsprekend hoger ligt dan die van een normaal exemplaar, is nog niets bekend. De gebruikskost kan wel berekend worden, want een volle tank (5,6kg) is goed voor 588 kilometers en kost 56 euro. Overigens is de prijs van de waterstof kunstmatig, want er is onvoldoende vraag en aanbod om van een bedrag te spreken dat door economische mechanismen tot stand komt. Klanten zijn er wel reeds. Onder meer enkele Zweedse overheidsinstanties zullen ervan gebruik maken.