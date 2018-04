Artega is niet meer

Door: BV

Afgelopen jaar stelde de jonge Duitse sportwagenbouwer Artega nog een elektrische versie van z'n compacte sportwagen met haast vierkante voetafdruk voor. Maar het bedrijf kampte al een tijd met financiële problemen en klopte in juli dan ook aan bij de Duitse rechtbanken voor bescherming tegen de schuldeisers. Inmiddels is de productie van het enige product uit de portfolio - de Artega GT - stopgezet. Op haar website bedankt het bedrijf de klanten. Een overnemer is gevonden in Paragon, maar terwijl dat bedrijf wel de dienstverlening en de wisselstukken zal blijven leveren, heeft het bedrijf geen enkele interesse in het herstarten van de productie. Paragorn had vooral interesse in het vastgoed van de onderneming.