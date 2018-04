Artega elektrisch met SE

Door: BV

SE staat voor "Sport Electric". Het kleeft achteraan deze Artega omdat de kleine Duitse constructeur een elektrische versie heeft gemaakt van de compacte sportwagen met haast vierkante voetafdruk. En de elektrisch aangedreven Artega heeft z'n naam niet gestolen. In 4,3 seconden spurt de auto naar de honderd en de topsnelheid ligt op 250 km/h. Ter vergelijking: de al niet kinderachtige Argeta GT met V6 doet dit in 4,8 seconden. Verantwoordelijk voor die indrukwekkende prestaties zijn twee krachtige elektromotoren die verbonden zijn met de achteras en afzonderlijk van elkaar opereren. Het totale vermogen ligt op 380 pk.

Dat de SE sneller is dan de GT komt vermoedelijk door het significant hogere koppel (niet bekend), want de SE is namelijk door het 310 kg wegende lithuim-ion polymeer accupakket ook 115 kg zwaarder dan de reguliere Artega. Het leeggewicht van de Artega SE bedraagt 1.400 kg. De som der delen pakt dus beter uit. Aangaande de actieradius is de GT in het voordeel. Met de SE varieert de maximaal af te leggen afstand tussen de 200 en 300 kilometer. Opladen van de batterijen gaat dan weer behoorlijk snel; in anderhalf uur zou dit gedaan moeten zijn.

Artega Automobil GmbH heeft de wens minimaal 500 SE's per jaar te slijten met een stukprijs van 150.000 euro. Dat is een ambitieuze doelstelling van de kleine en nog tamelijk onbekende Duitse sportautofabrikant. Concurrent Tesla wist de afgelopen vijf jaar 1.500 auto's aan de man te brengen met een uitgebreider dealernetwerk. Artega begint net, wat betekent dat eerder aangekondigde startdata niet gehaald werden. Voor de SE kondigt het bedrijf een startdatum begin 2012 aan.