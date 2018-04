Toyota Crown lekt door brochure

Door: BV

In onze contreien is de Avensis de grootste sedan die Toyota in de catalogus opneemt. Wie op zoek is naar meer ruimte en luxe, bedient het bedrijf uiteraard graag via Lexus. Maar in thuisland Japan kan je probleemloos voor een model kiezen dat meer vastgoed in beslag neemt. De Toyota Crown bijvoorbeeld. Dat model is aan vernieuwing toe en hoewel de constructeur er nog geen beeld van vrijgaf, zijn er wel foto's van de brochure opgedoken. De Japanners zullen er wel kopzorgen van krijgen, want dat is al niet meer de eerste keer. Ook de fonkelnieuwe Auris lekte al uit op die manier. Wij zien in de Crown -weinig verrassend- vooral een hoop Lexus-trekjes, al gaat Toyota in de vormgeving van de grille duidelijk nog een stap verder.