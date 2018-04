VDS 001 is van bij ons

Door: AUTO55

Er worden er maar 22 van gemaakt en die zullen allicht niet in de garage van gewone stervelingen terechtkomen. De VDS GT 001 ontspon uit een hersenkronkel van Raphaël van der Straten en werd uiteindelijk door Charles van den Bosch naar de eindmeet gebracht. En ook Tony Gillet (de man achter de Vertigo, nvdr.) heeft heel wat in de pap te brokken. Het snelheidsmonster weegt amper een ton, mede dankzij een koetswerk in koolstofvezel, en is voorzien van een opgedreven 4.2 liter V8 uit Maserati-stal die maximaal 480pk produceert. Voor de racerij is er ook een R-variant ontwikkeld, in hetzelfde kleurenpatroon als zijn grote voorbeeld van goed 30 jaar geleden. Het doel? De 24u van Le Mans natuurlijk. Meer beeld kan je hier ontdekken.