Mercedes SLS AMG GT3 45th Anniversary Edition

De SLS AMG en AMG GT kenden we al. En nu heeft de GT3, die zijn kunde in de GT-kampioenschappen intussen heeft bewezen, er een licht gewijzigd broertje bij gekregen. Ter ere van de 45e verjaardag van het tuninghuis kreeg het circuitmonster nieuwe wielen in Designo Magno Graphite en een matgrijze lakkleur. Eenzelfde patroon vinden we binnenin terug. Verder laat deze verjaardagseditie zich opmerken door een stel uit de kluiten gewassen zelfklevers op de nostalgische vleugeldeuren.

AMG laat slechts vijf exemplaren toe, allen uitgerust met een 6.3 liter V8 van de hand van AMG-adviseur en -instructeur Bernd Schneider, tevens recordhouder in de DTM. Elke van de nieuwbakken eigenaars zullen dan ook een echtheidscertificaat overhandigd krijgen. Geïnteresseerden met € 446.250 op zak mogen zich in Duitsland aanmelden, en er zelfs even blijven hangen voor een les circuitrijden en een rondleiding in de fabriek. Enkele plaatjes kan je hier bekijken.