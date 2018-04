Beeldenstorm: Zoute Grand Prix 2012

Door: BV

Afgelopen weekend werd de Zoute Grand Prix gehouden. Een evenement dat eigenlijk donderdag wordt afgetrapt en tot zondagavond één onafgebroken feest vormt voor de autoliefhebber in het mondaine Knokke. Het is een organisatie van de Zoute Automobile Club, waarvan burgemeester Leopold Lippens zelf de voorzittersjerp draagt.

In amper drie jaar tijd is het evenement uitgegroeid tot een manifestatie met internationale aantrok, en de organisatoren zijn vastbesloten om dat de komende jaren nog verder uit te bouwen. De hoogtepunten zijn de rally met historische wagens op zaterdag en het concours d'elegance en de GT-tour met exclusieve nieuwe wagens op zondag. Wie er niet bij kon zijn kan in onze fotospecials (Copyright : Eventattitude/F.Blaise-J.Mahiels-R.de Borman) alsnog de sfeer opsnuiven. Je ziet er onder meer de winnaars van het Concours d'Elegance en de actiebeelden van de historische wagens tijdens de zaterdagrally.