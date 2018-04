Opel 1.6 turbo komt er met 170 en 200pk

Door: AUTO55

Nadat Opel eerder al een krachtige biturbodiesel in de Astra lepelde -en zijn er nog meer zelfontbranders op komst- krijgen we nog wat bijkomstige informatie te verwerken omtrent de geblazen 1.598cc benzinemotor. De krachtbron ziet zijn trekkracht met 33% toenemen ten opzichte van het huidige alternatief en het verbruik en de emissiecijfers zouden, zoals we in augustus al lieten weten, zowat 13% lager komen te liggen. Het blok, voorzien van directe injectie en start/stop-technologie, wordt leverbaar in twee vermogensvarianten. De minst krachtige sluist 170pk en 280Nm koppel naar de wielen en werd voor de gelegenheid Eco Turbo gedoopt. De potigste versie produceert aldus 200pk en 300Nm, wat hem de koosnaam Performance Turbo oplevert. De ontwikkeling gebeurde in Rüsselsheim en de motor zal in Hongarije van de spreekwoordelijke band rollen.