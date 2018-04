Porsche Cayenne Turbo S wil de snelste zijn

Door: AUTO55

Dankzij enkele aanpassingen aan de turboladers en een nieuwe programmatie voor het motormanagement braakt de 4.8 liter V8 er nu 50pk en 50Nm koppel extra uit, waardoor het totaal zowat 550pk en 750Nm bedraagt. Het resultaat is een sprintje naar 100km/u dat 0,2 seconden sneller verloopt en een topsnelheid die een -eveneens verwaarloosbare- 5km/u hoger ligt. Concreet snelt de Cayenne Turbo S in 4,5 seconden naar 100 om te toppen bij 283km/u. Het verbruik blijft ongewijzigd, aldus Porsche, wat zich vertaalt naar 11,5l/100km gemiddeld. De snelste der Cayennes krijgt aluminium 21-duimers gemonteerd, maar ook verduisterde koplampen, blinkend zwarte accenten en hoekige einddempers. Binnenin zien we nieuwe koolstofvezelpanelen voor de boordplank, middenconsole en deurpanelen, alsook tweetonig leder met contrasterende stiksels. Onderhuids beschikt deze Duitser over het luchtvering- en het schokdempermechanisme Active Suspension Management (PASM) en het onderstelregelsysteem Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), dat overhellen van de auto in bochten tot het minimum beperkt en tegelijkertijd het rijcomfort en de dynamiek verbetert. Tevens aanwezig is het Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) dat op zijn beurt zorgt voor meer tractie en ongekende stabiliteit onder uiteenlopende rijomstandigheden. Een Sport Chrono Pakket wordt standaard meegeleverd. De Cayenne Turbo S, die wordt aangeboden vanaf € 155.485, kan je door hier te klikken op gevoelige plaat bekijken.