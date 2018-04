Lamborghini Gallardo Spyder enkel met E-gear

Door: AUTO55

De coupéversie van de vernieuwde LP560-4 is de revue intussen al gepasseerd; op de openluchtgenieter hebben we tot vandaag moeten wachten. Designtechnisch zijn de doorgevoerde wijzigingen gelijk aan die van de dichte LP560-4, wat ook geldt voor de techniek onder het hertekende plaatwerk. Achter de voorstoelen rust een geoptimaliseerde 5.2 liter V10 die maximaal 560pk genereert en alle vier de wielen bespeelt. De krachtbron is gekoppeld aan een E-Gear-transmissie, met schakkelpeddels achter het stuur, terwijl de coupé nog leverbaar blijft met een manuele versnellingsbak. Bekijk de nieuwe Spyder in vol ornaat.