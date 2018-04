Lamborghini Gallardo poedert de neus

Door: BV

Lamborghini wil een meer overzichtelijk gamma, met minder varianten en verkapte modelevoluties. En dat doen de Italianen in Parijs? Ze tonen nog maar eens een inmiddels stokoude Gallardo met enkel een gepoederde neus, en - jawel - nog maar eens een nieuwe variant.

Stephan Winkelmann, de baas van Lamborghini, spreekt tijdens de Volkswagen Group Night voorafgaand aan de autosalon in de Franse hoofdstad van een nieuwe Gallardo. Maar die term wordt door de autosector dezer dagen wel heel losjes gebruikt. We zien de huidige Gallardo met enkel nieuwe luchtinlaten in het voorsteven en een hertekende achterbumper. Absoluut niet nieuw. Zelfs niet grondig gefacelift, hooguit oppervlakkig aangepast. Hoe dan ook, deze twee verse designfeatures ´moet de Italiaan een breder voorkomen geven en bijdragen aan een nóg dynamischere uitstraling´. De nieuw ontworpen, 19 inch lichtmetalen gepolijste Apollo-wielen benadrukken dit volgens Lamborghini nogmaals. Interieur en techniek zijn niet eens aan de kaak gesteld.

Wel nieuw is, zoals gezegd, de komst van een kakelverse variant van de Gallardo. Die heet LP570-4 Edizione Tecnica. Het model is een speciale uitvoering waarbij de klant de keuze heeft om hem te baseren op de Superleggera of de Spyder Performante. Beide zijn uitgerust met de bekende 5.2 liter V10 die 570 pk over de vier wielen verdeelt. De Edizione Tecnica zit onderscheid zich door z'n rijkere aankleding, vaste achtervleugel en de montage van koolstof-keramische remmen. De Italianen lakken de speciale ‘stier' in een drietal nieuwe kleuren: Nero Nemesis (mat zwart) carrosserie met Arancio Argos (oranje) details, vice versa of een combinatie van Bianco Canopus (mat wit) met oranje accenten.

De ‘nieuwe Gallardo' wordt leverbaar als LP 560-4 Coupé en Spyder. Daarnaast blijven de ‘oude' achterwielaangedreven LP 550-2 Coupé en Spyder in het aanbod, net als de LP 570-4 Superleggera en de dakloze LP 570-4 Spyder Performante. Alleen zijn de twee laatstgenoemde uitvoeringen vanaf heden dus ook verkrijgbaar als Edizione Tecnica.