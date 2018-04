Oudste Ford ter wereld onder de hamer

Door: BV

De oudste Ford ter wereld verandert van eigenaar. Een zeldzame gelegenheid, want sinds het Model A in 1903 werd gebouwd heeft hij bij niet meer dan vijf personen op naam gestaan. Wie nummer zes wordt, moet er volgens de schattingen van veilinghuis RM Auctions tussen $ 300.000 en $ 500.000 voor veil hebben.

In 1903 kostte de Model A $ 880 en was er voor $ 30 aan opties geïnstalleerd en werd hij gekocht door een botermaker uit de Amerikaanse staat Iowa. Aangedreven door een 2-cilinder 1668cc benzinemotor die 8pk opwekt, en voorzien van twee vooruit- en een achteruitversnelling is het voertuig tot een topsnelheid van 45km/u in staat. Ford bouwde het model van 1900 tot 1903 en leverde in die tijd 1.750 stuks af. De oudste Ford ter wereld is in 2007 helemaal gerestaureerd, maar onderging geen enkele modernisering.