WRC: Mini trekt z'n staart in

Door: BV

Mini hield zich vijf decennia lang niet bezig met rallysport op het hoogste niveau. Maar afgelopen jaar kwam daar verandering in. Voor korte tijd, zo blijkt, want het bedrijf trekt zich eind dit jaar alweer terug uit het WRC. Mini-partner Prodrive kan de Countryman JWC WRC wel nog op eigen houtje in de sport houden, zij het zonder fabriekssteun. De barre economische tijden worden door de sportdirectie van het bedrijf als reden aangehaald. Het is evenmin uit te sluiten dat uitzicht op sterke tegenstanders eveneens op de beslissing gewogen heeft. Onder meer VW en Hyundai hebben hun instap in het WRC aangekondigd.

Tijdens z'n korte carrière in het WRC kaapte Mini enkele top-10 resultaten en drie podiumplaatsen weg. In januari van dit jaar finishte de Spanjaard Dani Sordo tweede in de beruchte Rally van Monte Carlo. Het is tot op heden het beste resultaat voor het bedrijf.