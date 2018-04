Hyundai gaat zich moeien met het WRC

Door: BV

Het World Rally Championship is één van de koningsklassen van de Autosport. Dat je daar aan het imago van een auto kan timmeren is duidelijk. De Subaru Impreza (WRX) en Mitsubishi Lancer (Evolution X) teren nog op rallysuccessen die inmiddels al meer dan een decennium oud zijn. De jongste tijd is het vooral Citroën dat er furore maakt, maar er lonken meer merken naar het sportief succes.

Mini ontwikkelde er een Countryman voor, VW zal er de Polo opvoeren en nu blijkt zelfs Korea z'n zinnen gezet te hebben op succes in één van de meest brutale motorsporten. Hyundai verbouwde immers een i20 naar WRC-specificaties. Met een 1.6l centrale onder de kap en vierwielaandrijving met andere woorden. De exacte plannen zijn nog niet bekend, maar de rest mag de borst al nat maken. De ambities van de Koreanen zijn torenhoog. Het bedrijf wil binnen de kortste keren met een fabrieksteam actief zijn.