WRC: ook Ford stopt er mee

Een raceteam in omloop houden kost geld. Véél geld. En met de tegenvallende economische situatie is het niet verwonderlijk dat men net op dat vlak de broeksriem aanhaalt. Na Mini, die vorige week aankondigde dat ze het WRC-circus verlaten, is het nu de beurt aan Ford om de aftocht te blazen. De huidige ploeg plantte de wortels in 1997 met een Escort RS. Twee jaar later werd die vervangen door de eerste generatie Focus RS WRC - het begin van een lange rallycarrière met in totaal 44 behaalde overwinningen. Twee jaar geleden nam de Fiesta RS WRC de fakkel over, goed voor 6 maal winst. Het fabrieksteam kon de constructeurstitel twee maal binnenhalen tijdens haar bestaan, maar een prijs voor beste piloot is al die tijd uitgebleven.

Ondanks het feit dat Mini en Ford er dus de brui aan geven, zal er niet meteen een leegte ontstaan in het World Rally Championship. Volkswagen en Hyundai staan met een kloeke Polo R en een snelle i20 immers al te trappelen om de vrije plaatsen in te nemen. En als het een troost mag wezen: Het Britse M-Sport zal haar Fiesta in de race houden, dan wel zonder financiële injecties van het moederhuis.