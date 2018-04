Nissan Juke-R: de eerste in lijn

Door: AUTO55

Onze circuittest van eerder dit jaar verhulde al dat er twee productiemodellen in de maak waren. En zie hier Juke-R #001, nagelwit en de eerste uit een reeks van 21. De bekende matzwarte exemplaren, waarvan één met stuur rechts en de ander volgens ons principe, worden bijgeteld in de 23-koppige familie die het totaal zal opleveren. Elk van de Superjukes krijgt een handmatig in elkaar geschroefd motorblok dat op papier 545pk aflevert. Op papier dus, want elke krachtbron is uniek. Uit metingen blijkt dat het monster een tel of drie nodig heeft om 100km/u te halen en pas bij 275km/u ophoudt met klimmen. De rechtsgestuurde Juke-R die wij aan de tand mochten voelen krijgt er 18km/u minder uitgeperst. Niet dat we dat hebben uitgeprobeerd. Wie trouwens goed kijkt ziet dat er, op de kleur na, nog enkele subtiele verschillen op te merken zijn. De voorspoiler, zijschorten en de diffuser achteraan kregen een welnesskuur, zij het van zeer korte duur en dus niets om de kop mee te halen. Wie goed een half miljoen te besteden heeft - en zich in de ongetwijfeld propvolle wachtlijst kan murwen - weet alvast waarvan te dromen.