Nieuwe Corvette maakt zich op

Afgelopen zomer werd de nieuwe SRT Viper aan de wereld voorgesteld, generatie drie van de spirituele opvolger van de Shelby Cobra. Op die andere Amerikaanse grootheid, de Corvette, is het nog wachten tot januari 2013, want op de derde dag van het nieuwe jaar komt de huidige basis in de schaduw te staan. Er is alvast een nieuw logo aan verbonden, dat je hierboven ziet. Een mooie poging om ons warm te houden tot de grote onthulling tijdens de North American International Auto Show in Detroit.