SRT Viper Launch Edition is nostalgisch ingesteld

Om de traditie in ere te houden natuurlijk, want de SRT Viper Launch Edition kreeg dezelfde blauwe verflaag en witte racing stripes als z'n debuterende voorgangers. Daarnaast noteren we typerende vijfspaaks aluminium wielen, alweer een knipoop naar het verleden, en een identificatieplaatje binnenin.

Onder de langgerekte motorkap verandert er niets. En niet dat we daar rouwig om zijn, want met 650pk en 814Nm produceert de 8,4l grote V10 meer dan genoeg geweld. Hoeveel exemplaren we mogen verwachten wordt voorlopig nog even geheim gehouden, maar je kan hem nu al bezichtigen op het Pebble Beach Concours d'Elegance -waar ook de BMW Zagato Roadster z'n opwachting maakt- of in onze fotoreeks.