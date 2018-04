Subaru BRZ met rallygenen

Door: AUTO55

Wat je ziet is het resultaat van de samenwerking tussen Subaru en het Nieuw-Zeelandse Possum Bourne Motorsport (PBMS), dat sinds 2009 niets meer van zich liet horen. De nieuwbakken BRZ, die in licht gewijzigde vorm ook als Toyota GT86 wordt verkocht, kwam dus als geroepen. Het omgebouwde speelgoed wordt onthuld tijdens de AIMS Show in Sidney en heeft heel wat om mee uit te pakken. Het interieur werd volledig kaalgeplukt, een rolkooi kwam erbij en het reservewiel kreeg een strategische plaatsing, net als de brandblusser. Verder zien we koolstofvezel om de toon te zetten. Veel koolstofvezel. Zetelen doe je in kuipjes van Recaro en indien gewenst past PBMS ook de techniek aan, voor nog snellere rondetijden tijdens de weekends. Met een kleurenpatroon dat teruggrijpt naar het verleden kunnen de Oceanische boy racers al beginnen watertanden. Of u bij het zien van de fotoshoot. Of het pretpakket ook rechtstreeks naar Europa komt is twijfelachtig.