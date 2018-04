Porsche Panamera Platinum Edition: in afwachting van

Door: AUTO55

Dit betreft eerder een verfijning dan een vernieuwing. Met een cosmetische correctie in het verschiet moet de huidige voorraad Panamera's nu eenmaal de deur uit. Deze Platinum Edition neemt die last op de schouders en is beschikbaar als Panamera, Panamera 4 en Panamera Diesel. De reeks onderscheidt zich van de rest van het gamma door onder meer het onderste gedeelte van de buitenspiegelkappen, de lamellen in de grille en de luchtinlaten aan de zijkant, maar ook de sierstrip op de achterklep en de diffuser achteraan in de tint platinum zilver uit te voeren. Voor de hoofdkleur kan je kiezen tussen zwart, wit alsook metallickleuren basaltzwart, carbongrijs en mahonie. Sierlijsten rond de zijruiten worden steevast uitgevoerd in zwarte hoogglanslak. Ook standaard zijn bi-xenonkoplampen en parkeersensoren voor, met een zelfdimmende functie voor de binnen- en buitenspiegels. Verder is elke Panamera Platinum Edition voorzien van specifiek 19 inch lichtmetaal.

Binnenin trakteert het model op gedeeltelijk of volledige lederen bekleding in de kleurcombinatie zwart/luxorbeige. Het interieur kent een nieuwe kleurindeling, waarbij men voor de bovenzijde van het dashboard, de deurpanelen, de beenruimte van bestuurder en voorste passagier, de achterzijde van de voorstoelen en de bagageafdekking voor zwart heeft gekozen. De rest van de binnenzijde stelt het met luxorbeige. Opvallend is het Sport Design-stuurwiel, het welbekende logo in de hoofdsteunen van de voorstoelen en een setje dorpellijsten met inscriptie. Elke Panamera Platinum Edition krijgt Power Steering Plus, verwarmbare voorstoelen alsook Porsche Communication Management met navigatiesysteem, een 7 inch hogeresolutie TFT-aanraakscherm en 11 luidsprekers, goed voor 235 Watt.

De Porsche Panamera PE is te koop vanaf € 82.280. Voor de instapdiesel dien je € 84.821 op te hoesten en de vierwielaangedrevenvariant - kortweg '4' - mag je vanaf € 90.024 afhalen. Fotomateriaal kan je via deze link bestuderen.