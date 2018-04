Klein is fijn: VW Taigun

Door: BV

Met mini-monovolumes slaan de constructeurs ons tegenwoordig om de oren. En reken er maar op dat we ook bij de crossovers - want SUV is tegenwoordig al een te harde term - dezelfde kant uitgaan. Na de Touareg als grote SUV, en de Tiguan als midi-crossover, stelt VW nu de Taigun voor. Een kleintje dat nu nog als concept wordt voorgesteld, maar je mag er zeker van zijn dat VW zich uit de naad werkt om het model zo snel mogelijk productierijp te maken.

De Taigun meet finaal 3,86m in de lengte en is dus ruim een halve meter korter dan de Tiguan. In de breedte neemt hij 1,73m in beslag terwijl z'n hoogste punt 1,57m boven het wegdek uittorent. Aan boord is ruimte voor maximaal vijf inzittenden en 280l bagage, of drie man minder en tot 987l vracht.

Onder de motorkap van de Taigun zit een 110pk en 175Nm (bij 1.500t/min) sterke 1.0l driecilinder die door een turbo wordt opgehitst. Erg moeilijk heeft die het niet, want het totale gewicht blijft steken bij 985kg. Een sprintje naar 100km/u hoeft dan ook niet eens 10 tellen in beslag te nemen, terwijl de top 186km/u bedraagt. Wie oordeelkundig met het gaspedaal omspringt ziet niettemin niet meer dan 4,5l/100km uit de brandstoftank verdwijnen.

De Duitsers rijden het model in het voetlicht op het Autosalon van Sao Paolo, in Brazilië. De plaatjes hebben we hier verzameld.