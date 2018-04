En de vorige Clio? Die blijft ook.

Door: BV

Renault heeft de nieuwe generatie van de Clio gelanceerd. Maar voor wie al dat nieuw geweld niet meteen hoeft en eigenlijk meer zag in de vorige generatie, mag de rouw nu wel staken. Renault heeft immers aangekondigd dat de Clio III ook nog even blijft. De Fransen kleven "Collection" achter de naam, strippen het gamma tot slechts twee motoren en even veel uitrustingsniveaus en houden het resultaat nog even in productie. Kwestie van een wat goedkoper alternatief aan te kunnen bieden. Renault deed dat ook al bij de vorige generatie wissel. Toen bleef de Clio II nog een tijdje voortbestaan als Clio Campus.

De motoren zijn een 1.2 met 75pk op benzine en een 1.5 diesel die net zo veel paarden op stal heeft. De instapper, die er in Frankrijk al is vanaf € 9.990 krijgt ook al een radio, manuele airco, ABS met EBD, vier airbags en elektrisch bediende voorruiten. De Business-uitvoering doet er onder meer een simpel navigatiesysteem en een snelheidsregelaar bovenop.