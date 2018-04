Renault Clio Campus mag met pensioen

Door: BV

In 1990 lanceerde Renault de eerste generatie van de Clio, toen de vervanger voor de Renault 5. Die hield het uit tot 1998. De fakkel werd overgenomen door de onvermijdelijke tweede generatie die begin 2006 weer werd afgelost door het model dat momenteel de catalogus siert. Maar de Clio II werd niet uit het gamma geschrapt. Hij werd herdoopt tot Clio Campus en bleef al die tijd als prijsbreker in de catalogus, met een beperkt motorenprogramma weliswaar.

De praktijk is niet nieuw. Peugeot hield de 206 in productie na de komst van de veel grotere en zwaardere 207. Maar nu de 208 is aangekondigd - die weer slanker en compacter is - zijn ook de dagen van de 206 (die inmiddels 206+ heet) geteld. En toeval of niet - ook de Clio Campus mag nu na een carrière van 14 jaar met pensioen. Samen met de derde generatie overigens want we verwachten de compleet nieuwe, vierde uitgave van de Clio nog dit jaar.