Volvo V70 R-Edition is terug

Nieuw is de uitvoering niet, maar de facelift van vorig jaar bleek te veel van het goede om er meteen een sportieve trim aan toe te voegen. Tot nu dus, want de R-Edition is weer van de partij. En deze keer kan hij zowel benzine- als dieselrijders bekoren, gezien de keuze tussen een T4- en D4-krachtbron met een vermogensopbrengst van respectievelijk 180pk en 163pk.

Lichtmetalen achttienduimers, een verlaagd onderstel met automatische hoogteregeling en dual xenonkoplampen met adaptieve bochtverlichting zijn alvast van de partij. Maar da's lang niet alles. Binnenin bekoort de V70 R-Edition met een aangepast lederpakket, verwarmde voorstoelen, een hoogwaardig multimediasysteem met 7 inch kleurenscherm en een DVD-speler. En Daarnaast krijg je ook een andere audio-installatie met 8 luidsprekers, USB-aansluiting en een Bluetooth handsfreesysteem met audiostreaming. Navigatie en parkeersensoren achteraan behoren eveneens tot de basisuitrusting van de R-Edition. Kleuren komen als Passion Red, Ice White, Black Saphire, Savile Grey en Electric Silver, in combinatie met een Offblack of Crème/Offblack getint interieur. Prijzen voor ons land kregen we nog niet gepresenteerd.