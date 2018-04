Volvo vijlt V70, XC70, S80 bij

Door: BV

Aan de buitenzijde zal je moeten speuren, wil je de verschillen zien met de versies zoals die nu in de catalogus staan. Daarom helpen we even. Als je voor één van de nieuwe koetswerktinten kiest is het makkelijk, de velgen zijn aangepast, in de buitenspiegels zitten nu LED-richtingaanwijzers en de koplampen zijn gelijk van vorm, maar anders van invulling dankzij de aanwezigheid van meedraaiende gasontladingslampen.

Aan de binnenzijde maakt de herschikte boordplank het eenvoudiger. Het grootste nieuws daarin is het vernieuwde infotainment-systeem met een 5 of 7 inch kleurenscherm. Je kan er de instellingen voor de lichten, veiligheidssystemen, navigatie, telefoon... op raadplegen. De veiligheidsuitrusting zelf wordt aangevuld met het automatische remsysteem dat voetgangers herkent. Dat kennen we al van de S60, V60 en XC60.

Het grootste nieuws is echter de verfijning van de dieselmotoren. De D5 2,4l dieseleenheid wordt dankzij een uitgebreide interne optimalisering een stuk efficiënter. Dat levert enerzijds een vermogenswinst van 10pk en 20Nm extra trekkracht op (215pk en 440Nm in het totaal), en zorgt anderzijds voor een daling van het verbruik van 8%. De S80 met handgeschakelde versnellingsbak zal zo bijvoorbeeld slechts 4,9l/100km verbruiken (CO2: 129gr/km). De D3 blijft op 163pk en 400Nm, maar heeft een nieuw afgestelde turbo voor een fijnere loop.