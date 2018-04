BMW 3 Touring met M pakket

Door: BV

Het Autosalon van Essen komt eraan. Dat is traditioneel het mekka voor wie z'n auto graag wat bijkruid door er wat sportiviteit tegenaan te gooien. Nogal wat autobouwers profiteren er dan ook van om daar een nieuwe accessoirelijn voor te stellen. BMW bijt ditmaal de spits af met het M Performance-pakket voor de 3-Reeks Touring. Aan de binnenzijde werken carbon sierlijsten, een sportstuur of lichtmetalen pedalen zich de catalogus in, terwijl je tegen de buitenzijde andere bumpers, zijskirts en een sportuitlaatlijn kan aanvijzen. Nieuwe wielen mogen natuurlijk niet ontbreken. In casu in een grijstint uitgevoerde 20-duimers.

BMW doet evenwel meer dan wat alleen het oog zit. De 320d Touring kan nu ook uitgerust worden met een Power Kit, die het vermogen van 184pk opkittelt naar 200. Bekijk het als chiptuning af-fabriek.