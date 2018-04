BMW 3 Touring lust bagage, blijft dynamisch

Door: BV

De vorig jaar gepresenteerde nieuwe generatie van de 3-Reeks krijgt versterking van een break. Die heet weerom Touring en moet ruimte voor een dynamisch weekend combineren met een uiterlijk dat de buitenwereld diets moet maken dat ook rijplezier op je lijstje met aankoopcriteria stond.

Ten opzichte van z'n voorganger groeide de Touring in de lengte zo'n 10cm. De helft van die winst wordt ook overgedragen op de wielbasis. In het interieur betekent dat vooral dat er meer beenruimte is voor de achterste inzittenden, samen met een laadvolume van 495l. Dat is 35l meer dan voorheen en BMW beweert daarmee zelfs de beste uit het segment te zijn. Wie absoluut een hoop spullen moet vervoeren kan de achterbank in drie delen neerklappen (40:20:40). Dat levert tot 1.500l stouwcapaciteit op. De achterklep wordt voortaan elektrisch bediend en als er onvoldoende ruimte is (bijvoorbeeld in een parkeergarage) om dat veilig te doen, kan je ook alleen de het achterruitje openen.

Het motorenpalet is gelijk aan dat van de vierdeurs 3-Reeks. Dit najaar zal de break in eerste instantie bij de dealer staan als 320d (184pk), 330d (258pk) en 328i (245pk). De 318i, 316d (116pk) en 318d (143pk) volgen later.