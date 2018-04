Tot € 27 miljard brandstofbesparing met bandenlabel

Door: BV

Vanaf vandaag is het nieuwe Europese bandenlabel verplicht. Dat betekent dat zowel bij de aankoop van een nieuwe band als bij een nieuwe auto, de verkoper u moet wijzen op de eigenschappen die zijn opgenomen op het label. Dat heeft aandacht voor de rolweerstand, de grip op nat wegdek en de geluidsproductie van de band. Voor het laatste wordt gewoon een cijfer weergegeven en de eerste twee krijgen een lettercode, net zoals dat bij bijvoorbeeld wasmachines het geval is.

De potentiële impact van het label is gigantisch. Bandenfabrikant Goodyear rekende al uit dat wanneer gans Europa zou rondrijden met een band met A-Label (voor rolweerstand) in plaats van rubber met kwalificatie G, het verschil in brandstofconsumptie zo maar eventjes € 27 miljard op jaarbasis zou bedragen.

Bandenfabrikanten en ook onder meer het Duitse TUV SUD Automotive, wijzen inmiddels ook op de gevaren van een te simplistische benadering. De prestaties van de band in bochten, de weerstand tegen aquaplaning of zelfs de fysische sterkte van de band worden niet beoordeeld en hebben allemaal een fundamentele invloed op de veiligheid. Het zijn slechts enkele van de meer dan 50 criteria die bandenfabrikanten bij de ontwikkeling op elkaar af proberen te stemmen.

Zowel de fabrikanten als enkele consumentenorganisaties raden sterk aan om bij een aankoop ook te informeren naar de niet weergegeven eigenschappen van het rubber. De vergelijking met een wasmachine is dan niet uit de lucht. Die kan dan wel een A-label hebben, maar dat betekent niet dat de was ook schoon is. Meer over het EU-bandenlabel vind je hier.