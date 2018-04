Nieuw EU-bandenlabel vanaf november 2012

Door: BV

De Europese unie voert een nieuw, verplicht kwaliteitslabel voor banden in. Uiterlijk in november 2012 moeten alle normale auto-, bestelwagen- en vrachtwagenbanden ervan voorzien zijn. Het is de bedoeling van de Europese unie om de consument een leidraad te geven bij z'n keuze en tegelijk de bandenfabrikanten ertoe aan te zetten banden te ontwikkelen die beter scoren. De EU heeft eigenlijk maar drie aandachtspunten; rolweerstand, grip op nat wegdek en geluidsproductie.

Er wordt gewerkt met drie iconen; een brandstofpomp, een regenwolk en een luidspreker. Rolweerstand en grip op nat wegdek worden weergegeven in letterklassen, vergelijkbaar met de energielabels op huishoudelektro. Het dB-niveau wordt gewoon in een cijfer weergegeven. Het is weinig waarschijnlijk dat premium-banden met een hoge gripfactor bij aanvang al goed scoren voor de eerste criteria. Tot de zware technologische investering van de verschillende bandenfabrikanten resultaten oplevert, staat een zeer goede score voor rolweerstand eigenlijk haaks op een veilig weggedrag. Premium banden worden in eerste instantie niet geacht beter dan een C-label te scoren. Het regenicoon geeft evenwel een indicatie van de capaciteit van het rubber. De prestaties op een droog wegdek worden dan weer niet geafficheerd hoewel die per band fors kunnen verschillen van de resultaten op nat wegdek.

Handelaars in banden zullen verplicht zijn om de kleurenkaarten weer te geven bij hun assortiment. Daarnaast worden ook autodealers geacht de informatie bij de aankoop van een nieuwe wagen weer te geven.

Het label wordt niet toegepast op professionele off-road-banden, racebanden, spijkerbanden en reservebanden. Eveneens vrijgesteld zijn wielen met een diameter van minder dan 10 inch, groter dan 25 inch en banden voor snelheidscategorieën lager dan 80km/u.