Chevy Camaro Hot Wheels maakt de cirkel rond

Door: BV

Als de heren van speelgoedfabrikant Mattel een auto omturnen tot een kleine Hot Wheels dan kan je er van op aan dat de metaalkleuren hevig zullen zij, dat er aparte wielen op zitten en dat je de striping niet kan missen. Die bestond al in hevig blauw, maar nu wordt het model ook op ware grootte in de catalogus gezet. Daarmee is de cirkel rond. Tijdelijk, want op is op, al zegt Chevrolet er niet bij om hoeveel stuks het exact gaat.

De Camaro Hot Wheels Edition wordt aangedreven door de 6,2l V8 en is er met zowel een handbak als een automaat. Op de fel blauwe lak, specifieke 20-duimers en de zwarte striping na is het model ook nog gezegend met een aerodynamisch pakket, de grille van de ZL1, een zwart paneel tussen beide achterlichten en natuurlijk de nodige Hot Wheels logo, die zowel aan de buitenzijde als in het zwart lederen interieur terug te vinden zijn. Of de Camaro Hot Wheels ook naar Europa komt, is niet bekend. Maar van je kan hier in elk geval naar de plaatjes kijken.