Subaru Forester weer in het nieuw gestoken

Door: BV

Subaru heeft zopas de eerste foto vrijgegeven van wat het de compleet nieuwe Forester voor modeljaar 2014 noemt. Die debuteert eind deze maand op het Autosalon van Los Angeles.

De constructeur is nog spaarzaam met details. De Amerikaanse markt krijgt in elk geval een atmosferische 2,5l viercilinder met 170pk en een tweeliter viercilinder turbo die 250pk opwekt. Opvallend is dat die laatste z'n karakteristieke luchthapper op de motorkap inlevert. In plaats daarvan komt wel een agressievere voorbumper en grille (zie foto). Vierwielaandrijving is er gelukkig nog steeds voor alle versies. Een grondig herziene ophanging moet voor meer comfort zorgen, zonder dat de Forester stuurinput gaat negeren.

Voor het interieur belooft Subaru meer knieruimte voor de achterste inzittenden, samen met een langere laadvloer. En een opgewaardeerd infotainment-systeem, natuurlijk.