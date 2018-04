Honda en Proton schurken tegen elkaar aan

Door: BV

De autosector is weer een nieuwe romance rijker. Ditmaal is het Honda dat in Proton een nieuwe partner vindt. De derde grootste Japanse autobouwer en de Maleisische constructeur gaan samen werken aan nieuwe technologieën, kennis en informatie delen en wellicht zelf gezamenlijk platformen en producten ontwikkelen. De intentieverklaring is getekend, maar het duurt wellicht nog jaren voor we de eerste vrucht van de samenwerking kunnen proeven.