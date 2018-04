Renault vernieuwt Fluence

Door: BV

Renault presenteert op het Autosalon van Istanbul een nieuwe Fluence. Dat is een vierdeurs die zich in hetzelfde segment als de Megane beweegt en zowaar ook bij ons in de catalogus staat. Het sedankoetswerk spreekt in onze contreien vooral erg traditionele kopers aan en de grote volumes worden verzekerd door Oostbloklanden, Rusland, Spanje en natuurlijk Turkije zelf. Het voornaamste verschil is z'n nieuwe familieneus die binnenkort ook de Fluence Z.E. wordt getransplanteerd. Het interieurdesign krijgt met nieuwe stoffen een digitale tellerpartij een meer eigentijdse toets.

Onder de kap zit een 1.6 16v benzinemotor met 115pk die beste maatjes is met een CVT-automaat. Een pak zuiniger dan voorheen overigens want het verbruik zakte naar 6,4l/100km (1,3l minder dan voorheen) wat voor een CO2-uitstoot van 149gr/km staat. De 1.5 dCi 110 blijft ook en kan gecombineerd worden met een automaat met dubbele koppeling. De vernieuwde Fluence arriveert in januari in ons land. Hem bekijken kan natuurlijk nu al.