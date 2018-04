Suzuki USA geeft er de brui aan

Door: BV

Suzuki heeft het gehad met de Amerikaanse markt. Het bedrijf trekt zich terug na een aanwezigheid van meer dan 30 jaar. Suzuki's dochteronderneming die er instaat voor de verdeling van de producten heeft er het faillissement aangevraagd en kijkt aan tegen een schuldenberg van $ 346 miljoen. Alleen voertuigen die reeds in voorraad zijn worden nog verkocht, maar het bedrijf zegt wel z'n garantievoorwaarden te zullen eren en ook in de toekomst voldoende wisselstukken te zullen voorzien. Dat is overigens een wettelijke verplichting. Suzuki verklaart dat z'n compacte producten onvoldoende geschikt waren voor de Amerikaanse markt en dat het bedrijf gehandicapt werd door ongunstige wisselkoersen.

De moeilijke omstandigheden voor de auto's van het merk, staan er in fel contrast met de succesvolle motorfietsen, quad's en marinetoepassingen. De beelden op de Amerikaanse website van de constructeur verraden de beperkte aandacht voor de vierwieler. De invoer van de andere producten zal gewoon doorgaan.